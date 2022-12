Stiri pe aceeasi tema

- AFC Hermannstadt, locul 5 in clasamentul Superligii, a anunțat ca noul stadion din Sibiu a fost omologat de reprezentanții Ligii Profesioniste de Fotbal. „Liga Profesionista de Fotbal a omologat astazi Stadionul Municipal Sibiu! Noua arena din parcul Sub Arini are o capacitate de 12.363 de locuri,…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 17-a: PORTAR Catalin Cabuz (Chindia / 26 de ani) – A inchis perfect poarta in meciul cu FC Hermannstadt, contribuind din plin la un nou succes reusit de Chindia. […] Articolul…

- Rapid București va trimite catre Federația Romana de Fotbal o solicitare pentru recunoașterea a doua titluri de campioana din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, in anul care marcheaza centenarul clubului.

- Rapid s-a impus pe teren propriu, scor 2-1, in fața lui CFR Cluj, in runda cu numarul 16 din SuperLiga. Partida a fost una in care arbitrul Catalin Popa a luat mai multe decizii controversate. Nelu Varga, finanțatorul gruparii ardelene, a avut un atac dur asupra arbitrajului de duminica seara, numindu-l…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a anunțat, vineri, ca antrenorul Nicolae Dica a vrut sa plece de la vicecampioana Romaniei dupa meciul cu UTA Arad. Omul de afaceri l-a convins sa ramana. „Da, a vrut sa plece dupa meciul cu UTA. Nu stiu de ce a vrut, eu i-am luat-o inainte, l-am sunat si i-am…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, ca sistemul VAR (arbitrajul video) va fi folosit si in anumite partide din Cupa Romaniei incepand cu prima etapa a fazei grupelor. Partidele care vor beneficia de acest sistem sunt cele in care se vor intalni echipele din Superliga.…

- Sepsi OSK Sf.Gheorghe a invins, duminica, la Mediaș, pe AFC Hermannstadt, cu scorul de 2-1, intr-un meci din cea de-a 12-a etapa a Superligii de fotbal. Pentru formația covasneana au marcat Denis Ciobotariu (min.75) și slovacul Pavol Safranko (min.87), in timp golul sibienilor a fost reușit de Daniel…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat vineri ca este decisa sa continue cu Edi Iordanescu (44 de ani) in funcția de selecționer pana la EURO 2024. Deși Romania a terminat grupa din Liga Națiunilor pe ultimul loc, retrogradand in Divizia C, urmand a intalni adversare precum Insulele Feroe și Luxemburg,…