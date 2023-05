Prima reacție din partea sindicatelor din Educație la propunerile salariale venite de la Guvern Liderii din sindicat din Educație spun ca vor trimite membrilor propunerea de la Guvern și ca este posibil un raspuns in aceasta seara. Noua oferta a Guvernului pentru profesori va fi prezentata membrilor de sindicat in regim de urgenta, in asa fel incat acestia sa se poata pronunta daca greva o sa continue sau se va incheia, au anuntat, miercuri, liderii sindicatelor din educatie, la finalul discutiilor de la Guvern. „Guvernul ne-a propus astazi sa se acorde pana la finalul anului o suma bruta lunara de 1.000 lei pentru fiecare din categoria persoanelor didactice, 400 de lei pentru personalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

