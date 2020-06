Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a hotarat ca Parlamentul nu poate decide asupra Hotararii privind instaurarea sau prelungirea starii de alerta, transmite Mediafax. De asemenea, judecatorii CCR au stabilit ca izolarea, carantina și internarea nu pot fi dispuse prin ordin de ministru.

- Curtea Constitutionala a decis joi ca Parlamentul nu poate decide asupra Hotararii privind instaurarea sau prelungirea starii de alerta. De asemenea, judecatorii constitutionali au stabilit ca izolarea, carantina si internarea nu pot fi dispuse prin ordin de ministru, scrie Digi 24.Avocatul Poporului…

- Victor Ponta a vorbit la Romania TV despre candidatura la algerile locale. Acesta a susținut ca in toate localitațiile vor exista candidați de la PRO Romania și este convins ca vor fi localitați in care vor caștiga. In ceea ce privește candidatura pentru București, partidul inca nu a hotarat daca…

- Sesizarea ridica o exceptie de neconstitutionalitate referitoare la Ordonanta de Urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta. Potrivit unui comunicat de presa transmis de institutie, delegarea unor atributii de legiferare catre autoritati administrative avand…

- Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului, susține ca Parlamentul este responsabil daca pana vineri, cand Romania iese din starea de urgența, nu vom avea noi masuri pentru limitarea raspandirii coronavirusului. El a atacat dur sesizarea Avocatul Poporului și decizia Curții Constituționale, numindu-i…

- PSD transmite Guvernului ca nu este dispusa sa adopte "Ne aflam intr-o situatie foarte grava, acest Guvern incompetent a anuntat de doua saptamani ca ridica starea de urgenta si nu au facut nimic in aceasta perioada, in afara de tunuri pentru firmele de casa", a spus, luni, liderul deputatilor PSD,…

- Documente atasate: Comunicatul CCR Curtea Constitutionala a judecat miecuri, 6 mai exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.9, art.14 lit.c1 )-f) și art.28 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența, precum și a Ordonanței…

- PodcasturiEconomist: lipsa creditului rusesc inseamna disfuncționalitați in plațile bugetare Economistul Roman Chirca, susține ca aceasta decizie a Curții Constituționale ar crea mai multe probleme economice bugetului național și ar afecta și plațile publice, adica pensiile și salariile, intrucat…