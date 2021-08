Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL de Timiș Alina Gorghiu a reacționat, duminica, dupa ce MEDIAFAX și Aleph News au publicat al doilea dosar din SUA al lui Florin Cițu: „Eu știu ca e musai ca Florin Cițu sa aiba zeci de dosare pana la Congres”, a spus ea. Alina Gorghiu a scris, duminica seara, pe Facebook, ca „in […] Articolul…

- „Eu știu ca e musai ca Florin Citu sa aiba zeci de dosare pana la Congres. Dar, in noua poveste, exista o decizie clara a unei instanțe americane, ca speța civila a fost respinsa, iar firma nu a depus vreo alta solicitare.Adica exista cineva care te da in judecata, tu nu știi, ca nu te anunța nimeni,…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu ii ia apararea premierului, dupa ce in spatiul public au aparut informatii conform carora Florin Citu ar avea un al doilea dosar in instanta din SUA. El a fost chemat in judecata in instanta din Iowa pentru o datorie de peste 6.600 de dolari de pe un card de credit.

- Senatorul PNL Alina Gorghiu reacționeaza dupa ce in presa au aparut informații despre al doilea dosar al lui Florin Cițu in SUA. Al doilea dosar al premierului in SUA: Florin Cițu, dat in judecata pentru o datorie neplatita „Eu știu ca e musai ca Florin Citu sa aiba zeci de dosare pana…

- Alina Gorghiu, parlamentar PNL, susține ca doar șeful de la Partidul Național Liberal se va schimba dupa congres. Gorghiu face acest comentariu dupa informațiile publicate de Antena 3, din care reiese faptul ca Ludovic Orban va fi exclus de la Camera Deputaților daca Florin Cițu preia partidul.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca dupa ultimul vot exprimat se incheie campania pentru alegerile interne in PNL si a subliniat ca, desi delegatii vin la Congres cu o orientare din partea conducerii filialei, fiecare are “propriul discernamant”. “In unele judete o sa castige o echipa care…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu reacționeaza dupa un anunț recent al Guvernului Cițu referitor la lotul 5 al autostrazii Sibiu-Pitești, respectiv tronsonul intre Curtea de Argeș și Pitești. „Veste buna pentru argeșeni! PNL face ce a promis: Autostrada Sibiu – Pitești avanseaza. Incep lucrarilor pe lotul…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a vorbit, mar'i sear[, la Antena 3, despre alegerile pentru ;efia PNL ;i a lansat un atac la Ludovic Orban. "Este nevoie de o schimbare a conducerii PNL. partidul trebuie sa se primeneasca. Principalul motiv pentru care trebuie schimbat liderul este faptul ca, in…