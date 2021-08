Prima reacție dupa ce ANSVSA a decis retragerea unor suplimente alimentare. Compania Alevia anunța retragerea de pe piața a anumitor loturi de produse, ca urmare a informarii primite de la unul din furnizorii sai care a precizat ca in compoziția carbonatului de calciu și carbonatului de magneziu a aparut accidental oxid de etilena, peste limitele permise de reglementarile in vigoare. Acest fapt are impact doar asupra loturilor de produse Alevia din lista de aici: https://www.alevia.com.ro/loturi-de-produse-alevia-retrase-28-08-2021/ .

Alevia a respectat toate procedurile și normele de…