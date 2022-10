Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani) s-a aratat șocata ca a fost depistata pozitiv cu o substanta interzisa, roxadustat. Jucatoarea romana de tenis a anunțat ca va lupta pentru a-și dovedi nevinovația. “Voi lupta pana la capat pentru a dovedi ca nu am luat niciodata cu buna stiinta vreo substanta. Astazi incepe…

- Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendata provizoriu. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanța interzisa la ediția US Open din acest an. Jucatoarea…

