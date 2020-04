Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de doua luni de plimbat prin Asia, finala Asia Express 2020 a fost decisa intre Razvan Fodor și Sorin Bontea pe de o parte, și Speak și Ștefania pe de alta parte. Caștigatorii sezonului 3 din Asia Express sunt Razvan Fodor și Sorin Bontea, cei care au caștigat, de altfel, și sondajul...…

- Speak și Ștefania, unul dintre cuplurile preferate ale competiției Asia Express: Drumul Comorilor, au reușit sa ajunga in marea finala, insa nu și sa o caștige. Au caștigat, insa, ceva mult mai frumos: s-au logodit. Au descoperit ca sunt cu adevarat facuți unul pentru celalalt, iar Speak a simțit ca…

- ASIA EXPRESS 19 aprilie 2020 LIVE VIDEO ONLINE ANTENA 1 Adda și Catalin, unul dintre cele mai controversate cupluri din Asia Express au ajuns in marea finala deși nimeni nu le dadea nicio șansa! Pe parcursul emisunii rafale de furie i-a napadit, iar impulsurile Addei au fost greu de stapanit.…

- Tensiune maxima in emisiunea Asia Express de miercuri seara! Am aflat cine a mers acasa și cine va merge in marea finala, alaturi de echipa formata din Razvan Fodor și chef Sorin Bontea. Cei doi au reușit sa se califice direct in finala! Eliminare surpriza la Antena 1 Adda și Catalin Rizea, Speak și…

- Alex Abagiu și Radu Vladuț formeaza ultima echipa eliminata din semifinala Asia Express. Ancora a fost roșie, iar drumul celor doi in competiție se incheie inainte de finala. Astfel, cele trei echipe care ajung in finala sezonului 3 Asia Express sunt Sorin Bontea și Razvan Fodor, Speak și Ștefania și…

- Speak s-a așezat in genunchi, cu inelul in mana și a intrebat-o pe Ștefania daca vrea sa fie soția lui. Tanara, plangand, a acceptat și și-a pus singura inelul pe deget. Citeste si: Iubita lui Speak s-a aruncat de pe un bloc din SUA. Speak si-a facut cruce, dar a filmat momentul de bungee…

- In ediția 29 din sezonul 3 ale emisiunii Asia Express, Speak și Ștefania, Sorin Bontea și Razvan Fodor, Alex Abagiu și Radu, Adda și Catalin sunt echipele care pleaca in cursa ce le poate asigura un loc in marea finala!

- Dupa curse contra cronometru, provocari dure și nervi intinși la maximum, cei doi concurenți vor avea parte de o binemeritata pauza. Ei se alatura echipei formate din Sorin Bontea și Razvan Fodor, primii deveniți imuni. "Am avut noroc si am luat imunitatea. Ne obisnuisem cu gandul ca este…