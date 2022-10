Stiri pe aceeasi tema

- Nosfe de la Șatra Benz a murit subit la 37 de ani, imediat dupa concert. Șatra Benz a anunțat ca fondatorul trupei lor, Nosfe, a murit duminica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Povestea de dragoste dintre Nosfe și soția lui, Madalina Crețan, poate fi inspirație pentru un scenariu de film. Ei sunt dovada ca, indiferent de situațiile pe care le intalnești, daca o persoana iți este predestinata, atunci lucrurile se vor așeza in așa fel incat dragostea sa invinga orice obstacol.…

- Nosfe, unul dintre cei mai cunosuti trapperi de la noi din tara, a murit la varsta de 37 de ani. Anuntul a fost facut chiar de catre colegii lui de trupa. Potrivit postarilor de pe Insta Story, artistul avusese concert cu Satra Benz chiar noaptea trecuta. Pana la aceasta ora nu este cunoscuta cauza…

- Cine a fost Nosfe, rapperul care s-a stins din viața in noaptea de sambata spre duminica, la varsta de doar 37 de ani. Anunțul decesului a tulburat lumea muzicala din Romania. Colegii de breasla ai cantarețului au ramas șocați de tragedie. O mulțime de persoane publice deplang moartea cunoscutului cantareț.…

- Doliu in lumea muzicii! Nosfe a murit! Anunțul a fost facut de Rava, pe paginile de socializare. In varsta de 37 de ani, rapperul activa atat pe plan solo, cat și in celebra trupa Șatra BENZ. De asemenea, acesta a colaborat și cu Ruby pentru piesa ”Condimente”.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 de ani, dupa 70 de ani de domnie. Anunțul trist a fost facut de catre Palatul Buckingham printr-un comunicat: „Regina a murit in pace in aceasta seara, la Balmoral”. Vestea decesului monarhului a intristat o lume…

- Șirile cu titlul ”Florin Salam a murit” au creat panica sambata seara. S-a spus ca manelistul s-a stins pe patul de spital, insa familia lui a negat vehement acest lucru. Ba mai mult, pana și Salam a postat un mesaj pentru a iși liniști fanii. Pentru Cancan, Roxana Dobre a oferit o declarație despre…

- Astazi e o zi mare pentru Denisa Filcea și pentru Flick. Cei doi iși sarbatoresc fiica, pe micuța Eva Maria, care a venit pe lume in urma cu o luna. Soția prezentatorului a publicat un mesaj emoționant insoțit de o imagine cu cea mica.