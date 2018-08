Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului Judecatoriei Sectorului 3 au admis propunerea reprezentanților Brigazii Rutiere a Capitalei de clasare a dosarului deschis in cazul lui Razvan Ștefanescu, șoferul mașinii inmatriculate cu numere M...PSD, astfel ca dosarul a fost inchis.Dupa ce inițial Brigada Rutiera…

- Razvan Ștefanescu, posesorul mașinii cu numar de inmatriculare anti-PSD, a mers, marți, la poliție, insoțit de avocat pentru a le cere polițiștilor de la Brigada Rutiera a Capitalei detalii privind dosarul in care este vizat. La plecare, barbatul a precizat ca va depune plangere penala pentru ca…

- Oamenii au afisat un banner impotriva Politiei. Protestatarii s-au adunat in fata sediului Brigazii Rutiere in jurul orei 14.00, scandand „Politia Romana e o sluga buna". Ei sunt nemultumiti de modul in care au luat politistii masuri, retinand placutele de inmatriculare cu mesaj anti-PSD…

- "La ora 5.50 am fost oprit in trafic, pe Bulevardul 1 Decembrie, de un echipaj de Poliție. Eram in mașina cu copilul meu de 8 ani. Mi-au dat jos placuțele de inmatriculare și m-au condus la secția de la Udriște. Acolo mi-au reținut și permisul. Polițiștii mi-au spus ca nu am voie sa circul cu aceste…