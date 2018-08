Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Stefanescu, soferul masinii anti-PSD a declarat, dupa ce a aflat ca Politia va cere parchetului clasarea dosarului sau, ca i se pare un lucru corect, deoarece considera ca nu a incalcat legea. Soferul a mai precizat ca nu regreta ca a folosit numerele cu pricina, intrucat nu i se par obscene.

- Directia Rutiera va propune, vineri, Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, clasarea dosarului penal deschis pe numele soferului masinii M...PSD, informeaza IGPR, precizand ca seful Politiei Romane a cerut verificari privind... continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Dupa clasarea dosarului penal al deschis pe numele lui Razvan Ștefanescu, șoferul mașinii M…PSD, acestuia ii va fi restituit permisul de conducere, care i-a fost suspendat de catre agenții de poliție, potrivit unor surse din interiorul Poliției Romane. Citește și: Poliția da inapoi in cazul șoferului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca are incredere ca ancheta Politiei va lamuri cazul lui Razvan Stefanescu, soferul masinii inmatriculate in Suedia cu numere preferentiale.

- Razvan Ștefanescu, romanul cu mașina anti-PSD, s-ar putea adresa justiției, dupa ce s-a ales cu dosar penal in Romania din cauza numerelor personalizate de inmatriculare din Suedia, este de parere Daniel Fenechiu. Aproape doua saptamani barbatul a circulat nestigherit in Romania cu respectiva mașina,…

- Cazul romanului care a ramas fara placuțele de inmatriculare cu mesaj controversat la adresa PSD a ajuns in presa internaționala. Publicația suedeza The Local scrie ca ”Poliția romana a avut dificultați in explicarea situației intr-o conferința de presa, calificand situația drept fara precedent și…

- Razvan Ștefanescu, posesorul mașinii cu numar de inmatriculare anti-PSD, a mers, marți, la poliție, insoțit de avocat pentru a le cere polițiștilor de la Brigada Rutiera a Capitalei detalii privind dosarul in care este vizat.Barbatului i-a deschis, luni, dosar penal, numarul fiind reținut.…

- Razvan Stefanescu, posesorul autoturismului cu numarul M...EPSD, a fost oprit de un echipaj de politie in dimineata zilei de luni, care i-a suspendat permisul si i-a ridicat placutele de inmatriculare, desi Ambasada Suediei a precizat ca acestea sunt valide in toate tarile UE. Soferul acuza abuzuri.…