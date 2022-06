Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 ani, 19 WTA), a patra favorita, s-a calificat in semifinalele turneului WTA 250 de la Bad Homburg, dotat cu premii totale de 203.024 euro, dupa ce a invins-o pe americanca Amanda Anisimova cu 6-2, 6-1, joi seara, in doar 55 de minute.

- Bianca Andreescu (sportiva care reprezinta Canada) a obținut calificarea in semifinalele turneului de la Bad Homburg, dupa ce a invins-o categoric pe principala favorita a competiției de categorie WTA 250.

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca isi doreste sa mai castige un titlu de Mare Slem si ca munceste pentru acest lucru. „Asta imi doresc si sunt sigura ca daca e sa se intample, o sa se intample. Muncesc pentru asta si imi doresc sa si…

- Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) are un nou antrenor. Jucatoarea romana de tenis va fi pregatita de Patrick Muoratoglou. Anuntul a fost facut de cei doi pe retelele de socializare. „Astazi, incep un nou capitol in cariera mea de antrenor: acum sunt antrenorul cu norma intreaga al Simonei Halep. In ultimele…