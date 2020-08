Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat sambata, dupa victoria din meciul cu Irina Begu, de la Praga, ca se bucura de faptul ca a ajuns in finala la primul turneu disputat dupa pandemia de coronavirus."Ea a jucat bine (n.r. - pana la 6-5 pentru Begu in setul I), domina meciul, eu nu jucam cel mai bun tenis.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat, sambata, in finala turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Irina Begu cu 7-6 (3), 6-3 in penultimul act.

- Irina Begu a reusit sa patrunda in sferturile de finala ale turneului de la Praga dupa un meci de peste 3 ore, desfasurat pe parcursul a doua zile. Romanca a trecut de elvetianca Leonie Kung cu scorul de 6-7 (3), 7-5, 7-6 (9-7), la capatul unui meci agonizant. De mentionat ca primul set s-a desfasurat…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la WTA Praga, dupa ce a invins-o pe Barbora Krejcikova, scor 3-6, 7-5, 6-2. In urma acestui succes, romanca obține calificarea in sferturile de finala ale competiției. Nu va avea prea mult timp sa celebreze, pentru ca programul competiției din Cehia…

- Romanca a revenit dupa ce a pierdut primul set al meciului cu sportiva ceha Barbora Krejcikova, numarul 118 mondial. Halep s-a impus cu scorul de 3-6, 7-5, 6-2, in doua ore si sase minute. La finalul setului al doilea, Simona Halep a avut nevoie de un time-out medical, ea acuzand probleme la ceafa si…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala la WTA Praga, dupa ce a invins-o pe Barbora Krejcikova, scor 3-6, 7-5, 6-2. Romanca iși continua drumul spre cel de-al 21-lea titlu de simplu al carierei. Vineri o va infrunta pe Magdalena Frech in sferturile de finala ale competiției. Au fost victorii…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) și cehoaica Barbora Krejcikova (24 de ani, 118 WTA) joaca joi, dupa ora 15:00, in turul secund de la WTA Praga. Romanca, favorita numarul 1 a turneului, are un traseu mai ușor spre titlu. Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) și cehoaica Barbora Krejcikova (24 de ani, 118 WTA)…

- Simona Halep s-a calificat in turul 2 la WTA Praga, dupa ce a invins-o pe Polona Hercog, scor 6-1, 1-6, 7-6. A fost o victorie muncita, obtinuta dupa sase luni de pauza provocata de pandemia de coronavirus. Simona a avut nevoie de doua ore si jumatate pentru a obtine calificarea in turul 2, iar jocul…