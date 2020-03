Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul liberal Vergil Chitac, diagnosticat cu noul coronavirus, a declarat vineri, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca va urma strict procedurile impuse de Directia de Sanatate Publica si si-a exprimat increderea ca ''totul se va rezolva cu bine''. "Din pacate, starea de rau pe care…

- Senatorul de Constanta, Vergil Chitac, a publicat recent pe pagina sa de Facebook o postare legata de confirmarea infectiei cu COVID 19. Acesta a spus ca este impresionat de mesajele de incurajare si transmite mesaje de sanatate catre toti. In dimineata zilei de vineri, 13 martie, Vergil Chitac, sotia…

- "Dragi prieteni, Din pacate, starea de rau pe care am acuzat-o in ultimele zile s-a dovedit a fi cauzata de Coronavirus COVID-19. Voi urma intocmai procedurile Direcției de Sanatate Publica și am incredere ca totul se va rezolva cu bine. Sunt extrem de mahnit ca eu, soția mea și atația alți…

- Senatorul liberal Vergil Chițac a transmis, vineri, pe Facebook, ca este ”extrem de mahnit” ca el și soția sa au fost confirmați cu coronavirus și ca asistam la ”o incercare pentru toata planeta”: ”Din pacate, starea de rau pe care am acuzat-o in ultimele zile s-a dovedit a fi cauzata de Coronavirus…

- A fost confirmat primul caz de infectare cu coronavirus din Parlamentul Romaniei. Un senator liberal, candidat pentru primaria unui important oras din Romania, a fost confirmat, vineri dimineata, ca fiind infectat cu virusul COVID-19. Este vorba despre senatorul constanțean Vergil Chițac, care joi…

- Vergil Chițac (foto: Facebook) Senatorul constanțean Vergil Chițac dezminte ca ar fi suspect de coronavirus, așa cum a prezent joi dimineața Antena 3. Parlamentarul, care a fost declarat candidatul PNL pentru Primaria Constanța, susține ca nu are simptome de coronavirus și ca e vorba de o simpla raceala,…

- Vedeta de la „Cronica Carcotașilor”, Ioana Petric, ar fi putut contacta noul coronavirus in vacanța pe care a petrecut-o recent in Bali, dupa cum povestește aceasta pe pagina sa de Facebook. Speri...

- Presedintele Asociatiei "Constanta Altfelldquo;, senatorul Vergil Chitac, a fost reclamat in martie 2019 la Agentia Nationala pentru Integritate deoarece a omis sa treaca in declaratia de interese functia de presedinte la asociatia mentionata.Senatorul a scris atunci pe pagina sa de Facebook de faptul…