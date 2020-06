Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Burcea, primele declarații dupa ce “tricolorele“ și-au aflat adversarele de la Euro 2020! “Tricolorele“ știu cu cine vor juca la Campionatul European din Norvegia și Danemarca, aceleași gazde ca și la turneul final din urma cu zece ani, atunci cand naționala Romaniei a cucerit ultima medalie…

- Toate meciurile din calificarile preliminariilor Euro 2020 de handbal feminin ramase de jucat au fost anulate, iar pe baza clasamentului final al editiei din 2018 la turneul final s-au calificat echipele Franta, Rusia, Olanda, Romania, Suedia, Ungaria, Muntenegru, Germania, Serbia, Spania, Slovenia,…