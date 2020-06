Prima reactie a sefului UNIFARM, acuzat de o spaga de 760.000 de euro: Sunt nevinovat si astept sa pot convinge prin dovezi cu privire la acest fapt

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Unifarm, Adrian Ionel, a reacționat la acuzația DNA ca a luat mita 760.000 euro: „Sunt nevinovat si astept sa pot convinge prin dovezi cu privire la acest fapt”. „Sunt nevinovat si astept sa pot convinge prin dovezi cu privire la acest fapt”, a transmis Adrian Ionel. La randul sau, ministrul…

- Renault este pe punctul de a anunta un plan de reducere a costurilor cu doua miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari), care implica renuntarea la 5.000 de angajati pana in anul 2024. Producatorul auto francez, care inca asteapta finalizarea discutiilor cu autoritatile de la Paris pentru un…

- Din acest sfarsit de saptamana se deschid toate parcurile, gradinile publice, inclusiv Gradina zoologica, precum si cimitirele din Capitala, anunta primarul general, Gabriela Firea. "Din acest weekend se deschid toate parcurile, gradinile publice - inclusiv Gradina zoologica - si cimitirele…

- In cazul in care va fi dezvoltat un vaccin impotriva COVID-19, raufacatorii vor incerca probabil sa exploateze volumul mare de cerere inundand pietele cu medicamente contrafacute, a avertizat directorul Interpol, Jurgen Stock. Jurgen Stock a atentionat intr-un interviu acordat agentiei de…

- Taxele si impozitele locale vor creste in Bucuresti cu 3,8% in 2021, conform indicelui inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei, cu 33 de voturi "pentru", trei "impotriva" si 13 abtineri. In raportul de specialitate sunt invocate…

- Turismul este unul dintre sectoarele cele mai afectate de contextul actual, iar pentru a mentine afacerile pe linia de plutire multe restaurante si locatii de inchiriat au scazut considerabil preturile in Praga, unul dintre cele mai turistice orase din Europa. Cunoscutul vlogger ceh Janek…

- Directorul executiv al Ryanair, Michael O'Leary, a amenintat ca firma sa nu va mai opera niciun zbor, in cazul in care va fi obligata sa pastreze distantarea sociala in timpul curselor. O'Leary este nemultumit ca operatorii aerieni ar putea fi obligati sa pastreze locul din mijloc liber.…

- Scolile, gradinitele si cresele din Danemarca urmeaza sa se redeschida miercuri, masura vizand circa 10.000 de copii. Danemarca este prima tara din UE care ia aceasta decizie in contextul pandemiei COVID-19. Dupa ce a inregistrat progrese in fata raspandirii noului coronavirus, Danemarca…