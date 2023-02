Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean al Infrastructurii a anunțat recent ca adancimea Canalului Bastroe a crescut de la 3,9 la 6,5 m, ”o mare oportunitate pentru capacitatea fluviala a Dunarii”, desi Ambasada Ucrainei la Bucuresti a sustinut ca este vorba doar despre lucrari de intretinere a caii navigabile. In acest…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut luni o prima reactie in scandalul privind lucrarile de dragare facute de Ucraina, spunand ca ambasadorul ucrainean la Bucuresti a fost convocat luni la Ministerul de Extene, pentru a fi solicitata aprobarea Ucrainei ca autoritatile romane sa mearga sa faca verificari.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii va transmite luni ambasadorului Ucrainei in Romania ca autoritatile romane solicita aprobare pentru verificarea lucrarilor realizate pe canalul Bastroe. „Sunt mai multe institutii care au atributii in a monitoriza si verifica…

- Ministerul Mediului va impiedica toate lucrarile de pe Canalul Bastroe care pot afecta biodiversitatea si ecosistemul Deltei Dunarii, in conditiile in care nici legislatia nationala a Romaniei, nici legislatia ucraineana nu permit desfasurarea unor lucrari in acea zona, spune ministrul Mediului, Tanczos…