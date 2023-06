Stiri pe aceeasi tema

- O unitate de investigare a criminalitații transfrontaliere ar urma sa aiba sediul la București. Aceasta va reuni polițiștii din Inspectoratul General al Poliției Romane, polițiștii din Inspectoratul General al Poliției de Frontiera dar și polițiștii veniți special din Statele Unite ale Americii. Scopul…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, duminica dupa amiaza, pe autostrada A 3 Bucuresti-Ploiesti, la intrarea in Capitala, unde ploua torential. Politistii recomanda soferilor sa opreasca in refugiile de pe marginea drumului in cazul in care constata ca vizibilitatea nu le permite continuarea…

- Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat un avertisment delirant pentru Statele Unite, afirmand intr-un interviu acordat Izvestia ca acestea vor fi șterse de pe fața Pamantului in cazul unei erupții a supervulcanului Yellowstone. „Daca [Yellowstone] se va trezi, va…

- Incident in trafic, in urma cu puțin timp, in județul Brașov. In puțin timp in urma, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Rupea au fost sesizați cu privire la faptul ca un autoturism, care circula pe DN 13, dinspre Rupea spre Brașov, a luat foc in mers, in zona Padurea Bogații. In autoturism se aflau…

- Marius Lazar, liderul Hell's Angels Romania, a fost prins dupa ce ar fi negociat traficarea a 400 de kilograme de cocaina din Statele Unite spre Noua Zeelanda. Operațiunea era comandata de un cartel din Mexic.Romanii aveau și afaceri pe piața de armament. Ei cumparau mașini blindate, arme de asalt,…

- Un barbat din Statele Unite ale Americii a caștigat de trei ori la Loto. Totul s-a intamplat in mai puțin de un an. Barbatul, care locuiește in in statul Maryland a ajucat aceeași combinație de numere. Ce combinație i-a adus acestuia premiile de zeci de mii de euro.

- Un scandal a avut loc intre doi barbați, in București, in Sectorul 2, pe Bulevardul Nicolae Caramfil. Doi barbați s-au dat jos din mașini și s-au luat la bataie. Unul dintre ei a scos și o bata de baseball din portbagaj, dar tot a luat bataie. Polițiștii din Capitala l-au adus la audieri pe unul dinte…