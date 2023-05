Stiri pe aceeasi tema

- TikTok a reactionat, joi, dupa ce autoritatile romane au recomandat prudenta in utilizarea aplicatiei si a transmis ca recomandarea pare sa se bazeze pe informatii inexacte. In plus, reprezentantii companiei precizeaza ca nu colecteaza alte date decat cele pe care le aduna si alte aplicatii. ” Datele…

- Conținut oferit de: dianagubas.com. Stresul este o reacție normala a corpului la situații dificile sau provocatoare. Atunci cand simțim ca suntem in pericol sau avem multe lucruri de facut, corpul nostru produce hormoni și energie pentru a ne ajuta sa facem fața situației. Stresul poate fi util pe termen…

- Potrivit publicației, autoritațile americane vor obliga intreprinderile americane sa notifice guvernului noile investiții in companiile de tehnologie chineza.In plus, companiilor de tehnologie americane li se va interzice sa faca unele tranzacții cu China in „sectoare critice”, inclusiv achiziționarea…

- Autoritațile din Australia au decis sa interzica utilizarea aplicației TikTok pe dispozitivele guvernamentale, din cauza problemelor de securitate. Masuri impotriva aplicației deținute de chinezi au luat și numeroase state occidentale, potrivit CNN.

- Autoritatile romane analizeaza interzicerea aplicatiei TikTok pe telefoanele de serviciu ale angajatilor din institutiile publice. Decizia vine dupa ce Comisia si Parlamentul European au luat masuri similare, din cauza problemelor de securitate cibernetica. Ministrul cercetarii, inovarii si digitalizarii,…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat, miercuri, referitor la decizia Comisiei Europene de interzicere a TikTok pe toate dispozitivele electronice de serviciu ale personalului sau, ca aplicarea unei astfel de prevederi in Romania este analizata

- Pentru a spori securitatea cibernetica la nivelul instituției, Consiliul pentru gestiunea corporativa din cadrul Comisiei a decis sa suspende utilizarea aplicației TikTok pe dispozitivele de serviciu. Aceasta masura urmarește sa protejeze Comisia impotriva amenințarilor și acțiunilor la adresa securitații…