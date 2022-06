Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa Capriciile - Iubirii, Sabrina i-a spus Larisei cateva lucruri care o nemulțumesc la Perneș, iubitul ei. Iata ce a spus concurenta de la Mireasa Capriciile - Iubirii!

- Noul sezon al reality show-ului Insula iubirii vine și cu povești de viața dureroase. Cerasela a marturisit ca și acum se confrunta cu sechelele unei copilarii marcate de lipsa mamei și a tatalui din viața ei.

- Amalia Bellantoni a facut primele declarații dupa ce s-a certat cu Mirela Vaida la „Acces direct” și a parasit emisiunea. Fosta concurenta de la „Chefi la cuțite” crede ca prezentatoarea de la Antena Stars are ceva personal cu ea.In ediția de ieri a emisiunii „Acces direct” a avut loc un schimb de replici…

- Nora, fosta concurenta din Mireasa, a avut parte de o surpriza de proporiții, cand un alt fost concurent al emisiunii, și-a facut apariția la ea, chiar de ziua de ei. Ea facea live pe pagina ei de Instagram, in momentul in care tanarul a ajuns. Iata care a fost reacția Norei!

- Intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, Bia Khalifa a marturisit care ar fi un posibil motiv pentru care a ajuns sa fie batuta de iubit. Ce a dezvaluit fosta concurenta de la iUmor și de ce a fost nevoita sa mearga la INML dupa ce a fost abuzata fizic. Cu ce probleme se confrunta influencerița.

- Doamna Dana a avut aseara o reacție dupa ce mama Norei a intervenit la Mireasa Capriciile iubirii. Totul a pornit dupa ce mama lui Leo a transmis pe Antena PLAY ca vrea ca familia fetei sa-i ceara Norei sa se retraga.

- Misha a avut o reacție dura dupa ce a vazut cat a ajuns sa plateasca la taxi in ultima saptamana. Fosta soție a lui Connect-R are mașina in service, astfel ca a fost nevoita sa plateasca 80 de lei pe o cursa. In aceasta dimineața, Misha a reacționat dur dupa ce a fost nevoita sa plateasca o suma destul…

- Anamaria Prodan a surprins pe toata lumea dupa ce a publicat o fotografie cu ea și noul barbat din viața sa. Acum impresara face și primele declarații despre imaginea controversata postata pe internet.