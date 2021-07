Alexandru Nazare explica de ce nu a vrut sa demisioneze de la conducerea Ministerului de Finanțe. El afirma ca i-a spus premierului Florin Cițu ca și-a facut treaba și a adus ca argument execuția bugetara. “I-am spus premierului ca mi-am facut treaba, ca am rezultate vizibile, apreciate chiar de el de multe ori, reflectate in evaluarile instituțiilor internaționale. I-am spus premierului ca stam bine cu execuția bugetara și ca nu am motive intemeiate sa imi inaintez o demisie. Am considerat ințelept ca in aceasta perioada sa-mi mențin neutralitatea politica, prin prisma poziției de ministru al…