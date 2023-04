Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant la un liceu din Sectorul 4, unde profesoara de japoneza a fost agresata in timpul orei de un elev cu un cutit, informeaza Politia Capitalei. Agresorul este elev in clasa a X-a de la Liceul Ion Creanga. Acesta a intepat-o pe profesoara in zona gatului, la inceputul orei de japoneza, fara un…

- Un baiețel de 9 ani, aflat cu bona pe strada, a fost atacat de un caine, intr-un cartier rezidential. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 5 au fost sesizați vineri ca, in timp ce un copil, insoțit de o persoana, se deplasa pe o strada, din Sectorul 1, ar fi fost…

- “Cifrele pe care le avem sunt cele introduse pe baza expertizelor profesioniste realizate și ele corespund cu situația de acum. Asta nu inseamna ca, daca va fi considerat necesar și vor fi facute expertizari suplimentare, acele cladiri clasificate ca risc seismic 1 care au scop educațional și sunt in…

- Senatorul PSD Vasile Dincu a declarat joi ca, in cazul in care ministrul Educatiei, Ligia Deca, nu va reveni asupra deciziei de a retrage atributiile secretarului de stat Florin Lixandru, social-democratii sunt "obligati" sa ceara demisia ministrului.

- Un copil de 13 ani din București, aflat pe un moped, a fost atacat, intr-o comuna din Teleorman, de 6 caini de pe strada. Incidentul a avut loc marti, cand baiatul se afla in vizita la bunici, in comuna Contesti. Cand a fost atacat de 6 caini, a reusit sa se refugieze in curtea unei […] Source