- Poliția Romana devine cunoscuta și in afara granițelor țarii. Nu, nu e mulțumita vreunei operațiuni spectaculoase de prindere a unui infractor, ci 'grație' scandalului M...E PSD. Videoclipul in care Poliția Romana ridica placuțele de inmatriculare montate pe mașina lui Razvan Ștefanescu, șoferul…

- Seful Politiei Române recunoaste ca soferul cu numere anti-PSD a intrat legal în tara. Potrivit lui Ioan Buda, Convenția de la Viena a intrat în vigoare și în România, așadar pe teritoriul țarii noastre pot circula mașini care au numar…

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a declarat, miercuri, ca soferul masinii inmatriculate in Suedia cu numere preferentiale a intrat in Romania legal din punct de vedere al actelor privind placutele de inmatriculare. "A intrat in tara legal din punct de vedere al placutelor de inmatriculare, din punctul…

- Razvan Stefanescu, soferul masinii cu numere M..EPSD, a ajuns, marti, insotit de avocat la sediul Politiei Rutiere, pentru a-si clarifica situatia. El sustine ca ar fi schimbat placutele de inmatriculare daca politistii care l-au oprit anterior ar fi dispus acest lucru, intrucat are la el si numerele…

- Informații neștiute despre proprietarul mașinii cu numar anti - PSD ies la iveala. Dupa ce, astazi, barbatul a ramas fara placuțele de inmatriculare și s-a ales cu dosar penal, pentru ca, susține Poliția Romana, placuțele preferențiale de pe teritoriul Suediei nu ar fi valabile și in Romania, acesta…

- Ce spune șoferul mașinii cu numar de inmatriculare anti-PSD, dupa ce Poliția i-a confiscat placuțele. Razvan Ștefanescu a povestit, la ieșirea din secția de Poliție, cum a fost oprit de polițiști, luni dimineața, și i-au fost confiscate placuțele de inmatriculare. „In jurul orei 5:50 dimineața, am…

- UPDATE: Poliția din Craiova precizeaza ca nu a fost luata nicio masura in cazul șoferului cu numar de inmatriculare obscen la adresa PSD. Duminica, presa locala a scris ca numarul ar fi ilegal și ca poliția i-ar fi intocmit dosar penal proprietarului și il va cerceta. Contactați de…

- Romanul care a facut senzație in ultimele saptamani cu numarul sau de inmatriculare, din Suedia, la adresa PSD s-a ales cu dosar penal, la Craiova. Poliția Romana spune ca numarul era valabil doar pe teritoriul Suediei, iar placutele de inmatriculare vor fi schimbate. Bucureșteanul s-a plimbat in…