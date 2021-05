Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil au mers astazi in fața ofițerului de stare civila, acolo unde cei doi și-au unit destinele. Spynews.ro va prezinta imagini exclusive de la nunta prezentatorului TV cu viitoarea mama a copilului sau.

- Dani Oțil (40 de ani) și iubita lui, modelul Gabriela Prisacariu (28 de ani), s-au casatorit sambata, 15 mai 2021. In mediul online, modelul a publicat prima imagine a lor in calitate de soț și soție. Dani Oțil și Gabriela Prisacariu s-au casatorit! Prima imagine in calitate de soț și soție a cuplului…

- La sfarșitul lunii martie, Dani Oțil (40 de ani) și iubita sa, modelul Gabriela Prisacariu (28 de ani) au aunțat ca vor deveni parinți pentru prima data. Matinalul de la Antena 1 este cel care a facut anunțul pe rețelele de socializare printr-un mesaj postat in dreptul unei fotografii cu logodnica lui…

- Radu Ștefan Banica (19 ani), fiul cel mare al artistului, actorului și prezentatorului TV Ștefan Banica Jr. (53 de ani), ii calca pe urme celebrului sau tata. In prezent, tanarul este unul dintre concurenții show-ului Te cunosc de undeva. Radu Ștefan Banica iși dorește sa participe la Asia Express Recent,…

- Dupa multa vreme in care a fost considerat un rebel, Dani Oțil se așeaza la casa lui. Astazi, alaturi de logodnica sa, Gabriela Prisacariu, dani facea anunțul zilei in showbiz-ul romanesc. In curand cei doi vor deveni parinți. Deja felicitarile curg pe contul sau de Instagram, din partea fanilor, dar…