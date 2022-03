Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Marina Ovsiannikova, arestata dupa ce a protestat luni seara fața de razboiul din Ucraina live la jurnalul de știri al televiziunii Pervii Kanal, din Rusia, spune ca nu regreta gestul sau indiferent de consecințe.„Nu știu ce se va intampla cu mine in viitorul apropiat. Avocatul meu mi-a spus…

- Marina Ovsiannikova, jurnalista care a intrerupt luni seara cel mai urmarit buletin de stiri din Rusia, difuzat de Pervii Kanal, pentru a protesta impotriva razboiului risca sa fie pusa sub acuzare in temeiul noii legi privind diseminarea de „informatii false" privind fortele armate ruse. TASS, una…

- ”Nu avem intenții rele fața de vecinii noștri. Și i-aș sfatui sa nu escaladeze situația, sa nu impuna nicio restricție, ne indeplinim toate obligațiile și le vom indeplini in continuare”, a declarat vineri președintele Vladimir Putin la ceremonia de ridicare a drapelului de stat pe feribotul Mareșal…

- Apropiat al președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, actorul francez Gerard Depardieu, a cerut, marți, incetarea „razboiului fratricid” si negocieri, in a sasea zi a invaziei ruse din Ucraina, informeaza AFP, citata de News.ro . „Rusia si Ucraina au fost intotdeauna tari surori. Sunt impotriva…

- Rusia amenința Occidentul cu ruperea relatiilor diplomatice, dupa ce i-au fost impuse sancțiuni, din cauza atacului asupra Ucrainei. Este timpul „sa se puna lacatul pe ambasade”, afirma fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, ceea ce spune multe despre posibilele intenții ale oficialilor de la Kremlin.…

- Liderul opoziției ruse, Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin ca s-a folosit de invadarea Ucrainei pentru a acoperi corupția din Rusia, relateaza BBC . Intr-o inregistrare video difuzata de publicația independenta Dojd, Navalnii critica invadarea Ucrainei.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi dimineata o operatiune militara in estul Ucrainei. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene “sa depuna armele” si a promis sa contracareze orice interferenta straina in operatiunea rusa in Ucraina. Liderii europeni, al SUA, NATO si ONU au reactionat…

- Rusia doreste sa evite un conflict cu Ucraina si cu Occidentul, a declarat joi presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, transmit Reuters si EFE, informeaza AGERPRES . „Aceasta nu este alegerea noastra, nu dorim acest lucru”, a subliniat Putin la conferinta sa de presa anuala traditionala, de sfarsit…