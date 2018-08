Stiri pe aceeasi tema

- Consulatul General al Romaniei la Torino spune ca nu a fost notificat in legatura cu existenta unor cetateni romani printre victimele prabusirii unui pod la Genova si nici nu a primit solicitari de asistenta consulara in legatura cu acest incident.

- Presa italiana transmite ca sunt zeci de persoane ranite, bucați mari din autostrada cazand peste autoturisme. Podul este cunoscut sub numele de Morandi și a fost construit in anii 1960, iar in 2016 a fost reabilitat. Consulatul General al Romaniei la Torino urmarește indeaproape…

- Consulatul General al Romaniei la Torino a transmis o prima reacție dupa prabușirea unui pod peste o autostrada in Italia."Consulatul General al Romaniei la Torino urmarește indeaproape evenimentele legate de prabușirea unui pod rutier in orașul Genova. Oficiul consular a intreprins, in regim…

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri, transmit AFP, Reuters si dpa. Primele imagini difuzate de media arata viaductul intr-un nor de praf, cu…

- Soferul unui TIR oprit in coloana de autovehicule lovita de cisterna care a explodat luni in apropierea aeroportului din Bologna este cetatean roman rezident in Italia. El a reusit sa se salveze, parasind rapid cabina autocamionului pe care il conducea, astfel incat a suferit leziuni superficiale,…

- CHIȘINAU, 3 iul — Sputnik. Consulatul RM la Padova și-a sistat activitatea pâna în data de 31 iulie, în legatura cu plecarea în concediu a angajaților. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala a instituției. © Sputnik / Dmitriy KorobeinikovMoldovenii care au muncit…

- Compania aeriana Ernest Airlines a inaugurat primele zboruri din Romania. Operatorul aerian va lega Bucureștiul și Iașiul de trei destinații din Italia: Verona, Genova și Torino Cuneo. Zborurile pe ruta București – Verona vor avea o frecvență de…

- Consulatul General al Republicii Moldova la Milano informeaza ca la data de 9 iunie curent, reprezentantii misiunii consulare vor efectua o deplasare de serviciu in orașul Torino, Italia, in vederea prestarii serviciilor consulare.