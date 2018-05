Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca a luat nota de decizia autoritaților de la Ramallah de a-și chema pentru consultari ambasadorul de la București.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca uzanțele diplomatice prevad posibilitatea chemarii unui ambasador pentru consultari. MAE…

- Presedintele Klaus Iohannis reactioneaza la decizia Autoritatii Palestiniene de a-si rechema pentru consultari ambasadorul din Romania, in urma participarii tarii nostre la ceremoniile in onoarea mutarii ambasadei SUA la Ierusalim."Se va rezolva de la sine. Nu trebuie sa exageram nici unii,…

- Ambasadorul Palestinei in Romania a fost rechemat pentru consultari la Ramallah. Riposta palestiniana vine in contexul mutarii ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim. Purtatorul de cuvant al Guvernul de la București nu a putut oferi miercuri o reactie a premierului fata de riposta diplomatica…

- Palestina și-a chemat acasa ambasadorii din cele patru țari europene care s-au opus deciziei UE legate de mutarea ambasadelor in Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. Ambasadorul Palestinei in Romania, Fuad Kokaly, a fost rechemat de urgența, miercuri dimineata, la Ramallah. Este vorba de ”o inghețarea…

- Ambasadorul Fuad Kokaly va parasi Romania in aceasta seara, potrivit sursei citate.Aceasta decizie a Autoritatii Palestiniene vine in contextul in care Executivul de la Bucuresti si-a exprimat intentia de a muta ambasada Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Punerea in practica a acestei…

- Autoritatea Palestiniana trimite un mesaj diplomatic negativ României, rechemând ambasadorul de la București. Decizia vine în semn de raspuns la poziția țarii noastre pe tema mutarii ambasadei SUA la Ierusalim.

- "Ținand cont de contextul regional deosebit de complicat și in urma unei analize complexe a textului propus aprobarii statelor membre de catre Serviciul European de Acțiune Externa, la nivelul MAE s-a considerat ca textul este unul lipsit de echilibru, prin punerea accentului pe un singur element,…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta, luni, ca a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata si ca este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei, ca urmare a atacului de la Salisbury.