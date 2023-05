Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona este noua campioana a Spaniei, cu patru etape inainte de finalul sezonului din La Liga. Jucatorii lui Xavi au castigat matematic campionatul dupa ce au reusit sa castige chiar pe terenul marii rivale din oras, Espanyol. Din 2019 astepta Barcelona un nou titlu. Gruparea blaugrana a fost de…

- Barcelona joaca azi pe terenul rivalei locale, Espanyol, de la ora 22:00. Partida din etapa a 34 din La Liga va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport. Barcelona are 82 de puncte, dupa 33 de meciuri. Real Madrid are 71 de puncte, cu 34 de partide jucate. Daca formația…

- Real Madrid a invins-o usor pe Celta Vigo cu 2-0 sambata, pe Santiago Bernabeu, si a revenit provizoriu la 8 puncte de liderul FC Barcelona, care primeste duminica vizita lui Atletico Madrid in derby-ul etapei a 30-a din La Liga, informeaza AFP.Marco Asensio a deschis scorul in minutul 42, dupa o…

- Karim Benzema a reușit un hat-trick de senzație in Barcelona – Real Madrid! Atacantul francez a fost de neoprit pe Camp Nou, reușind sa-și califice echipa in finala Cupei Spaniei. Real Madrid a reușit sa caștige, scor 4-0 și s-a calificat in finala competiției, rasturnand astfel scorul din tur, atunci…

- Liga spaniola de fotbal (La Liga) a depus plangere dupa insultele rasiste aduse lui Vinicius Jr, jucatorul lui Real Madrid, in timpul meciului cu FC Barcelona, El Clasico, disputat duminica pe stadionul Camp Nou, a anuntat joi ziarul AS, citat de RMC Sport.La Liga a denuntat joi insultele si scandarile…

- Xavi a avut prima reactie dupa Barcelona – Real Madrid, scor 2-1, din etapa a 26-a din La Liga. Catalanii au facut un pas urias in lupta pentru titlu dupa ce si-au invins, in prelungiri, marea rivala. Franck Kessie a declansat nebunia pe Camp Nou, cu golul marcat in minutul 92. Din 2017, de la […] The…

- In aceasta seara, de la ora 22:00, Barcelona și Real Madrid se vor infrunta pe Camp Nou, in etapa 26 din La Liga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. ...

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins duminica, in deplasare, formatia Athletic Bilbao, scor 1-0, intr-un meci din etapa a 25-a din La Liga, informeaza news.ro.FC Barcelona s-a impus prin golul lui Raphinha, din minutul 45+1 si ramane lider in clasament, cu 65 de puncte, cu 9 mai mult decat Real…