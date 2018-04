"Rusia convoaca o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre actiunile agresive ale Statelor Unite si aliatilor lor", a precizat Kremlinul in comunicat.



"Rusia denunta cu cea mai mare fermitate atacul asupra Siriei, unde militari rusi ajuta guvernul legitim sa lupte impotriva terorismului", se mai arata in comunicatul Kremlinului. "Rusia condamna in cel mai serios mod atacul din Siria, unde personalul rus ajuta guvernul legitim in lupta sa impotriva terorismului", a precizat liderul de la Kremlin.

De asemenea, Vladimir Putin a afirmat ca escaladarea…