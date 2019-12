Stiri pe aceeasi tema

- "Pro Romania considera ca Mihai Tudose a plecat din partid atunci cand a negociat voturile pentru instalarea Guvernului Orban. Din acest motiv, intrucat acum este sustinator al PNL, asteptam sa dea dovada de minima onoare si bun simt, iar in acest sens sa redea partidului mandatul de europarlamentar.…

- Mihai Tudose îi cere, din nou, demisia lui Victor Ponta cu care este în conflict deschis în ultima perioada. El îl acuza pe liderul Pro România ca a devenit, în doar câteva luni, „nefrecventabil și lipsit de credibilitate”. „Observ,…

- Poze cu Victor Ponta alaturi de Dinu Pescariu pe terenul de golf au aparut pe pagina de Facebook a Turneului Montgomerie Maxx Royal, a dezvaluit G4Media.ro. Echipa lor a iesit pe primul loc dupa prima zi a turnelui, iar Victor Ponta a fost preiat pentru cea mai lunga lovitura (longest drive).…

- Acuzat de tradare, Mihai Tudose ii cere demisia lui Victor Ponta de la conducerea Pro Romania, sugerand intr-o postare pe Facebook ca liderul partidului nu este susținut de colegii din conducerea formațiunii, potrivit Hotnews. „In condițiile in care toooooate ,,negocierile” duse de Victor in ultimul…

- Momente tensionate la Pro Romania, dupa ce Mihai Tudose a declarat in exclusivitate pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca guvenrul Ludovic Orban trebuie susținut. Liderul partidului, Victor Ponta, anunța imediat ca parlamentarii care vor vota noul guvern vor fi excluși din partid. De cealalta parte, prim-vicepreședintele…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan sare în apararea lui Mihai Tudose pe care Victor Ponta l-a acuzat de tradare pentru ca susține învestirea Guvernului Orban. „A nu susține Guvernul Orban înseamna sa o lași la butoane pe Dancila, care conduce un guvern antinațional,…

- Deputatul Horia Nasra, fostul presedinte al PSD Cluj care plecase din partid la Pro Romania in urma cu o saptamana, a anuntat, miercuri, pe Facebook, ca revine in PSD Cluj si ca nu va vota motiunea, la fel si colegul sau, deputatul Cornel Itu. "Nu am semnat textul motiunii si nu o voi vota, la fel…

- Deputatul de Suceava Emanuel Havrici a demisionat din PSD și a trecut la Pro Romania. Liderul acestei formațiuni politice, Victor Ponta, a fost cel care a postat pe pagina sa de Facebook solicitarea facuta de Emanuel Havrici președintelui Camerei Deputaților prin care acesta il informeaza ca in calitate…