"Dragi prieteni,

Din pacate, starea de rau pe care am acuzat-o in ultimele zile s-a dovedit a fi cauzata de Coronavirus COVID-19. Voi urma intocmai procedurile Direcției de Sanatate Publica și am incredere ca totul se va rezolva cu bine. Sunt extrem de mahnit ca eu, soția mea și atația alți oameni din Romania și din lume trecem prin astfel de momente. E o incercare pentru toata planeta.

Ma impresioneaza mesajele și incurajarile care nu se mai opresc. Va mulțumesc și va doresc din suflet sa fiți sanatoși și sa aveți mare grija de voi, pentru ca boala poate lovi cand nu te aștepți",…