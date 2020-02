Stiri pe aceeasi tema

- Petruța, femeia cu care Gheorghe Dinca pretinde ca a avut o aventura in timp ce Luiza Melencu era sechestrata la el in casa, a fost gasita de jurnaliștii Romania TV. Tanara pe care Dinca o acuza ca a orchestrat rapirea Luizei Melencu susține insa ca ea nu il cunoaște pe Dinca.Citește și: Informare…

- Petruta, femeia despre care Gheorghe Dinca le-a povestit anchetatorilor ca a fost la el in casa in perioada in care o tinea sechestrata pe Luiza, a fost gasita de jurnalisti. Ce spune tanara despre implicarea ei in acest caz?

- Gheorghe Dinca a trimis scrisori din pușcarie familiilor celor doua fete pe care le-a rapit. Despre scrisoarea primita de familia Alexandrei a povestit unchiul fetei Alexandru Cumpanasu. O scrisoare din partea lui Dinca au primit si rudele Luizei, arata Romania TV.Monica Melencu nu a vrut sa faca public…

- Dezvaluirile halucinante care au ieșit la iveala in cazul Caracal, dupa ce Gheorghe Dinca a fost trimis in judecata pentru opt infracțiuni, nu au convins-o pe mama Luizei Melencu. Ea este in continuare de parere ca fiica ei traficata și cere socoteala autoritaților ca nu le-au cautat la timp pe fetele…

- Procurorii DIICOT sustin ca Gheorghe Dinca a ucis-o in locuinta sa pe Luiza Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie 2019, dupa care i-a ars corpul intr-un butoi metalic, iar fragmentele osoase si cenusa le-a aruncat in liziera de padure de langa orasul Caracal. DIICOT l-a trimis in judecata…

- Gheorghe Dinca și-ar fi schimbat total declarațiile in fața procurorilor. El a explicat ca a avut doi complici, o femeie și un barbat, iar pe Luiza le-a dat-o acestora, nu a ucis-o.Citește și: Se schimba vremea: cand vor incepe ninsorile și inghețul La audieri, Dinca le-a spus anchetatorilor…

- Gheorghe Dinca si-a schimbat joi, 9 ianuarie, declaratia in ceea ce priveste cazul Luizei Melencu. "Monstrul din Caracal" nu mai sustine ca a ucis-o, asa cum a facut timp de sase luni, ci ca la mijloc ar fi o presupusa retea de trafic, in care el nu dorea sa fie implicat. Totul ar fi pornit de la Petruta…

- In timpul audierilor de joi, Gheorghe Dinca a scris nu mai putin de 20 de pagini in care a facut noi dezvaluiri! Le-a recunoscut procurorilor ca a avut mai multi complici in cazul rapirii Luizei si nu a mai sustinut varianta uciderii acesteia. Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, a avut…