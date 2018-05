Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea a fost banuit ca ar mai fi facut o ”victima”, iar aceasta ar fi nimeni alta decat iubita fostului director al Spitalului Malaxa, Florin-Adrian Secureanu, care a stat dupa gratii o perioada, fiind acuzat de luare de mita și delapidare. Triunghiul amoros a fost scos la iveala de o ancheta…

- Anca Serea este mamica eroina din showbiz, dupa ce a nascut cinci copii. Vedeta nu vrea sa se opreasca aici, Anca Serea este pregatita pentru al șaselea copil, dupa ce i s-a spus ca sufera de o boala și nu mai poate ramane insarcinata. Anca Serea era suspecta de endometrioza, boala cronica care afecteaza…

- Nick Radoi a reacționat in urma farsei pe care logodnica sa, Madalina Apostol, i-a facut-o. In ziua de 1 aprilie, bruneta l-a pacalit pe milionar ca ar fi insarcinata. De fapt, nu doar pe el, ci și pe prietenii de pe internet.

- Iulia Albu nu prea are cuvinte de apreciere pentru nimeni iar criticile ei in materie de fashion sunt binecunoscute! E greu sa scoți o apreciere de la fosta soție a lui Mihai Albu, insa situația s-a aschimbat radical in privința….mezinei fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu! Dupa ce Elena…

- In ultima vreme s-a tot vehiculat informația potrivit careia Gina Pistol ar fi insarcinata. In aceasta dimineața, iubita lui Smiley a fost sunata in cadrul unei emisiuni de radio, iar realizatorii au intrebat-o daca este adevarat și daca se pregatește sa devina mamica. Prezentatoarea TV a fost sincera,…

- Gina Pistol traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Smiley. Se pare ca relația lor e cat se poate de seriosa. Chef Catalin Scarlatescu a oferit o declarație care a dat naștere speculațiilor ca Gina Pistol ar fi gravida. Declarația lui Scarlatescu a fost facuta in cadrul emisiunii „Rai da’…

- Laura Mușuroaea, unul dintre cei mai apreciați vloggeri de beauty din Romania, cu peste 100.000 de subscriberi pe canalul sau de YouTube, a anunțat astazi ca este insarcinata in 4 luni. Aceasta spune ca i-ar placea sa aiba o fetița pe care sa o invețe sa fie puternica, foarte independenta și cat mai…