Editorial: Mos Craciun fuge de Constanta

Sarbatorile iernii vin la pachet cu stresul: bani putini, cadouri multe. Pandemia de coronavirus ne a indepartat de cei dragi, de lume, de noi insine Decembrie 2021 a gasit oamenii in stagii diferite ale vietii. La finalul acestei luni poti concluziona daca ai fost sau nu norocos in acest an. 2021 este al doilea an de… [citeste mai departe]