Invazia auto, încurajată la Timișoara!

În contextul în care, pe plan mondial, se caută soluții pentru reducerea traficului de autoturisme, din cauza poluării pe care o produc acestea, în urbea... The post Invazia auto, încurajată la Timișoara! appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]