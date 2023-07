Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Voluntari, localitatea unde se afla „azilele groazei” cercetate de procurori, a comentat intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook demisia soției sale, Gabriela Firea, din Ministerul Familiei.„Bunul Dumnezeu ne este martor ca totul este bine regizat, impotriva Gabrielei și a mea!…

- Gabriela Firea, care a anunțat ca demisioneaza din funcția de ministru al Familiei in urma scandalului „azilelor groazei”, susține ca nu are nicio responsabilitate in acest caz și ca pleaca din Guvern pentru a nu impiedica activitatea Cabinetului Ciolacu. Ea susține ca totul este o campanie pentru a…

- Gabriela Firea a demisionat vineri din functia de ministru al Familiei, in urma unei intalniri cu premierul Marcel Ciolacu. Demisia vine in contextul acuzatiilor din scandalul centrelor in care batrani si persoane cu dizabilitati erau supusi unor tratamente inumane. Demisia are loc la o zi dupa cea…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu comenteaza, intr-o postare pe Facebook, posibila demitere a ministrului Familiei, Gabriela Firea, in urma scandalului „azilelor groazei”, susținand ca ea ar putea fi demisa din fruntea ministerului, insa nu crede ca va fi exclusa din partid. Gazetarul iși incepe mesajul…

- Știrea zilei este demisia lui Marius Budai din funcția de Ministru al Muncii dupa scandalul azilelor groazei. Intr-o intervenție la Realitatea Plus, Cozmin Gușa, analist politic, a comentat plecarea din funcție a unuia dintre vinovații ororilor din azilele de batrani din București, explicand ce ar trebui…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, a avut o serie de mesaje, in scandalul ”azilurilor groazei”, in care a criticat dur actorii politici și fara sa le pomeneasca numele s-a subințeles ca țintele ar fi Gabriela Firea și Florentin Pandele. Primarul din Voluntari l-a sunat in mod repetat…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a vorbit pentru Euronews Romania despre declarațiile purtatorului de cuvant al BOR, Vasile Banescu, dupa ancheta DIICOT care a scos la iveala condițiile inumane din ceea ce preasa a numit „azilele groazei”.Vasile Banescu, a postat sambata, 8 iulie, un nou comentariu…

- Primarul din Voluntari, Florentin Pandele (soțul Gabrielei Firea), susține ca nu știa despre existența azilelor groazei din orașul pe care il conduce de 23 de ani și a catalogat drept „un spectacol foarte bine pus la punct” momentul descinderii anchetatorilor la centrele de batrani: „Am avut impresia…