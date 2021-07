Stiri pe aceeasi tema

- DNA a trimis dosarul in care este implicat Nicușor Dan la Parchetul General. Primarul General al Capitalei o sa fie cercetat de autoritați pentru spalare de bani, inșelaciune, exercitarea fara drept a avocaturii și fals in declarații. Nicușor Dan, cercetat pentru spalare de bani și inșelaciune. Dosarul…

- In acest dosar penal, procurorii DNA au ajuns la concluzia ca exista mai multe elemente solide care ar duce la concluzia ca ancheta trebuie continuata de procurorii de la Parchetul General. In ordonanța de declinare a competenței, din dosarul penal privindu-l pe Nicușor Dan, procurorii DNA vorbesc despre…

- Avocatul Gheorghe Piperea afirma ca este necesara demisia imediata a primarului general Nicușor Dan, intrucat in acest moment indeplinește „calitatea” de penal in funcție publica. Piperea explica intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca DNA a constatat oficial ca, in dosarul privindu-l pe Nicușor…

- Avocatul Gheorghe Piperea arunca bomba. Acesta susține ca dosarul de la DNA care il privește pe Nicușor Dan va ajunge pe masa judecatorilor ICCJ. Edilul Capitalei l-ar fi ajutat pe controversatul afacerist „Caine” sa-și ridice casa in Orașelul Copiilor. DNA a constatat oficial ca exista date și probe…

- Tribunalul Mureș a hotarat prelungirea cu inca 30 de zile a perioadei de arest preventiv a celor doi inculpați intr-un dosar in care se face cercetari pentru inșelaciune, evaziune fiscala și spalare de bani. Pe 15 aprilie au avut loc percheziții domiciliare in București și in 28 de județe, la persoane…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat joi intr-o postare pe o retea de socializare ca a depus la DNA o plangere referitoare la un prejudiciu de cateva milioane de euro inregistrat de PMB in perioada administratiei Firea, „fiind vorba de cimitirele din Bucuresti”.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, marti, intr-o postare pe Facebook, ca arenele romane sunt pregatite in materie de gazon pentru Euro-2020, potrivit Agerpres. "Avem ”verde” si de la UEFA pentru gazon. Azi dimineata am dorit sa aflu personal si de la unul dintre cei mai buni specialisti…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca va merge la DNA pentru a da declaratii privind plangerea din 2019 impotriva edilului de atunci Gabriela Firea. Plangerea vizeaza zeci de hectare de teren din sectorul 3 carora, in mod ilegal, li se schimba destinația din spațiu verde in spațiu construibil.…