Gigi Becali a anuntat, marti, ca noul tehnician al echipei FCSB este Nicolae Dica. Dica a mai pregatit echipa bucuresteana in perioada 2017-2018.

Perechea Irina Bara/Monica Niculescu, favorita principala, a ratat, joi, calificarea in finala de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 de la Hamburg.

Premierul Nicolae Ciuca a dat asigurari, joi, ca Romania va avea gaz pentru iarna 2022 - 2023. Ciuca a spus ca la sfarșitul saptamanii trecute, Romania avea cu 200 de milioane de metri cubi de gaz peste ceea ce avea in depozite anul trecut in aceeași perioada.

Realizatorul TV George Buhnici iese la rampa dupa ce declarațiile sale privind obezitatea și aspectul copilaresc al soției sale au revoltat o parte a internauților. Buhnici e de parere ca e victima unei campanii orchestrate de cei care sunt deranjați de opiniile sale cu privire la obezitate.

Cfr Cluj joaca in aceste momente in preliminariile Ligii Campionilor. Dupa ce a condus din minutul 6 și a fost egalata in minutul 89, trupa din Gruia a revenit la conducere la inceputul prelungirilor insa a fost egalata din nou in minutul 118. Calificarea va fi decisa la loviturile de la 11 metri.

BRD reacționeaza la perchezițiile care vizeaza delapidarea fondului de pensii private pe care il gestioneaza. Reprezentanții bancii anunța ca ei inșiși au sesizat procurorii, iar banii cetațenilor, din Pilonul II și Pilonul III, nu sunt afectați.

Selectionata Australiei s-a calificat la barajul intercontinental cu Peru pentru calificarea la Cupa Mondiala de fotbal din 2022, dupa ce a invins formatia Emiratelor Arabe Unite cu scorul de 2-1, marti seara, la Doha, intr-un play-off al zonei Asia, conform Agerpres.

Klaus Iohannis a oferit o prima reacție dupa ce un tanar a murit din cauza consumului de droguri la Saga Festival. Potrivit președintelui organizatorii ar trebui sa fie „un pic mai fermi": „Daca vrem sa mergem la radacina, e nevoie de educație".