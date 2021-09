Stiri pe aceeasi tema

- Disidentul rus Aleksei Navalnii si-a indemnat marti sustinatorii sa nu se lase descurajati de victoria partidului Rusia Unita in alegerile legislative, estimand ca procesul electoral a fost viciat de fraude masive, transmite AFP. Rusia Unita, partidul presedintelui Vladimir Putin, a obtinut…

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnîi, i-a încurajat duminica din închisoare pe rusi sa voteze pentru orice candidat în afara celor ai partidului de la putere Rusia Unita si sa recurga la recomandarile "votului inteligent", pe care Kremlinul a încercat sa-l…

- Google și Apple au eliminat aplicația conceputa de opozantul Kremlinului Alexei Navalnîi, aflat în închisoare, aplicație ce facea parte din campania de promovare a unui vot tactic în alegerile parlamentare care au început vineri. Decizia anunțata de cei doi giganți tech…

- Rușii au inceput sa voteze pentru viitorea componența a Dumei de Stat, camera inferioara a Parlamentului, in cadrul unui scrutin de trei zile in care principalii opozanți ai lui Vladimir Putin și a partidului sau, Rusia Unita, au fost eliminați, relateaza publicația independenta The Moscow Times . Formațiunea…

- Aleksei Navalnii, opozantul rus aflat in inchisoare, a lansat un nou apel catre susținatorii sai pentru a-i mobiliza inaintea alegerilor parlamentare. El le cere acestora sa le dea ”o mama de bataie” autoritaților și Kremlinului, relateaza Hotnews, care citeaza The Moscow Times. Comentand decizia autoritaților…

