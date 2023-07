Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca ii e foarte clar ca, in calitate de ministru Gabriela Firea nu are nicio legatura directa cu ”azilele groazei”. El a spus ca Firea s-a retras „voluntar”. „Am avut astazi o discuție la Guvern cu doamna ministru Gabriela Firea pe tema ”azilelor groazei”. Imi este…

- Marcel Ciolacu, șeful Guvernului și, totodata, al PSD-ului, avut o prima reacție, vineri dupa-amiaza, dupa ce s-a aflat public faptul ca Gabriela Firea parasește fotoliul de ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse. Este a doua plecare din cabinetul Ciolacu, dupa cea a social-democratului…

- Imi este foarte clar ca doamna Gabriela Firea in calitate de ministru nu are nicio legatura directa cu acest caz” - este prima reacție a premierului Marcel Ciolacu dupa demisia Gabrielei Firea: „aștept acum ca și primarii sa iși asume pe deplin responsabi

- Marius Budai, cel care in urma cu doua zile spunea ca nu este cazul unei demisii, și-a depus mandatul. In schimb, Gabriela Firea, cea care ar fi implicata indirect in scandalul azilelor groazei a fost pupata pe obraz de Marcel Ciolacu. Motivul pentru care Gabriela Firea a fost pupata de premier este…

- USR solicita lui Marcel Ciolacu demiterea ministrului Familiei, Gabriela Firea, pe baza conexiunilor politice cu persoanele implicate in azilele groazei. Același lucru este solicitat cu insistența și de deputatul Daniel Blaga. „Daca Firea știa este foarte grav. Și la fel de grav este și daca nu știa!…