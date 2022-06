Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf s-a desparțit de Universitatea Craiova, clubul anunțand „divorțul” duminica, la ceas de seara. La puțin timp dupa oficializarea rupturii, tehnicianul a vorbit, timp de mai bine de 15 minute, despre motivele care au dus la plecarea din Banie. In primul rand, Reghecampf a anunțat…

- Universitatea Craiova și antrenorul Laurențiu Reghecampf au ajuns la un acord duminica pentru rezilierea contractului. La scurt timp de la anunțul oficial, Laurențiu Reghecampf a oferit o prima reacție, pentru Digi Sport. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In plin proces de divorț de Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf a devenit tatic din nou. La primele ore ale dimineții, Corina Caciuc, cuncubina sa a adus pe lume un baiețel. Fostul jucator de fotbal, actualemente antrenor a anunțat și ce nume va purta cel de-al treilea moștenitor al sau, Liam. Laurențiu…

- Laurențiu Reghecampf i-a cerut Anamariei Prodan in instanța sa renunțe la numele lui de familie, insa impresara nu a vrut sa faca asta. Prezenta la un eveniment monden din Capitala, vedeta a spus cand iși va schimba numele. Antrenorul de la Universitatea Craiova ii cerea inca soției sale sa renunțe…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au intalnit astazi la Judecatoria Buftea la cel de-al doilea termen al divorțului. Impresara a venit insoțita de Sarah, fiica mijlocie, dar și de Bebeto, fiul ei și al antrenorului. Așa cum a anunțat zilele trecute, Anamaria Prodan a venit la tribunal insoțita…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se intalnesc luni, 4 aprilie, la tribunal. Impresara a anunțat ca va veni impreuna cu toata familia la procesul de divorț. Cei doi ar fi trebuit sa se vada la tribunal in luna februarie, insa procesul a fost amanat, pentru ca avocații Anamariei Prodan au fost…

- Basarab Panduru (51 de ani) a vorbit in premiera despre desparțirea de CS Universitatea Craiova. Pandi a fost colaboratorul lui Reghecampf in ultima parte a anului trecut. Nici 3 luni nu a rezistat parteneriatul, intrerupt in ianuarie. Panduru a refuzat sa numeasca motivele principale care au dus la…

- De ziua lui Luca, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf din casnicia cu Mariana Pfeiffer, Anamaria Prodan i-a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Tanarul, in varsta de 20 de ani, a reacționat imediat la postarea impresarei. De la varsta de 15 ani, Luca a ramas sa locuiasca cu Anamaria…