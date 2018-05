Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Loris Karius a declarat, sambata seara, ca regreta foarte mult ca a gresit la meciul pierdut de Liverpool, scor 1-3, cu Real Madrid, in finala Ligii Campionilor."Nu stiu ce s-a intamplat. Imi pare rau pentru coechipierii mei. Au incercat sa ma incurajeze, dar imi pare foarte rau ca…

- Real Madrid și-a confirmat statutul de favorita și a caștigat un nou trofeu al Ligii Campionilor. ”Galacticii” lui Zidane s-au impus cu scorul de 3-1 in finala din acest sezon cu Liverpool, intr-un meci jucat la Kiev, și au adus Realului al 13 titlu de Cupa a Campionilor/UEFA Champions League

- Nebunie la Kiev inainte de finala ediției din acest an a Champions League dintre Liverpool și Real Madrid, meci care va avea loc de la ora 21:45 și va fi transmis in direct de Telekom Sport, pro TV și Look TV. Preturile au explodat la Kiev inaintea finalei Ligii Campionilor la fotbal, in care se […]…

- REAL MADRID LIVERPOOL FINALA CHAMPIONS LEAGUE. Real Madrid va cuceri trofeul in finala cu Liverpool. Aceasta prezicere a fost facuta de zebra Valli si un cangur de la gradina zoologica din Chisinau. Animalele au ales sa manance morcovii si merele din galeata cu emblema lui Real Madrid in detrimentul…

- Milorad Mazic, in varsta de 45 de ani, va conduce finala Ligii Campionilor, editia 2017-2018, dintre Real Madrid si Liverpool. UEFA a anuntat, ieri, ca sarbul a fost alesul pentru ultimul act al Champions League, care va avea loc sambata, 26 mai, pe stadionul „NSC Olimpiyskiy” din Kiev. Mazic va fi…

- AS Roma va primi astazi de la ora 21:45 pe „Olimpico” in manșa retur a semifinalei Champions League vizita formației Liverpool. Jurgen Klopp, antrenorul „cormoranilor” este convins ca elevii sai vor reuși in aceasta seara pe „Olimpico” sa-și conserve avantajul din tur, 5-2 pe „Anfield” și sa insoțeasca…

- FC Barcelona și Bayern Munchen sunt ultimele echipe care s-au calificat in sferturile de finala ale Champions League, faza in care au acces dupa rezultatele din optimi și formațiile Liverpool, Manchester City, Sevilla, AS Roma, Juventus Torino și Real Madrid. Cu toate ca avea un avantaj confortabil…