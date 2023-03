Prima reacție a lui Iohannis după doborârea dronei americane în Marea Neagră Președintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, ca doborarea dronei americane MQ-9 Reaper de catre un avion de lupta rusesc Su-27 este „un incident grav și regretabil”. „Incidentul cu drona care a avut loc ieri este un incident grav si regretabil. Comunicarea oficiala despre aceste chestiuni se face de catre partea americana”, a precizat Klaus Iohannis, […] The post Prima reacție a lui Iohannis dupa doborarea dronei americane in Marea Neagra appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, in cadrul conferinței de presa susținute la Sofia, ca doborarea dronei americane MQ-9 Reaper de catre un avion de lupta rusesc Su-27 este „un incident grav și regretabil”, dar ca in astfel de chestiuni comunicarea oficiala „se face de catre partea americana”.

- Un avion de vanatoare rusesc a forțat marți doborarea unei drone a Forțelor Aeriene americane deasupra Marii Negre, dupa ce a avariat elicea dronei MQ-9 Reaper, potrivit unui oficial american familiarizat cu incidentul, citat de CNN. Președintele american Joe Biden a fost informat marți dimineața despre…

- SUA vor continua sa zboare deasupra Marii Negre și nu se vor lasa descurajate de interceptarea dronei MQ Reaper de catre ruși in spațiul aerian internațional, a declarat marți un oficial de la Casa Alba, citat de CNN, relateaza presa romana.

