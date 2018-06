Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase se afla in centrul unui scandal fara precedent. Acesta a fost incatușat de oamenii legii, dupa ce l-au prins baut la volan. Problemele fostului tenismen nu s-au oprit aici. La o zi dupa incidentul cu poliția, sora lui Ilie Nastase a incetat din viața. Brigitte Nastase nu pare deloc afectata…

- Brigitte Sfat sustine ca nu o intereseaza viata lui Ilie Nastase, desi dupa incident a mers la locuinta fostului sportiv. Ilie Nastase s-a refugiat in BAUTURA. Si-a inecat amarul divortului intr-un bar FOTO "Nu am de ce sa ma mai interesez de Ilie, nici nu mai vorbesc cu el. El a fost…

- Ingrijorata, dar și suparata pe soțul ei, pentru ca se afla ”in compania unor domnișoare”, așa cum ne-a declarat chiar ea, Brigitte a incercat sa dea de Ilie Nastase inca de la primele ore ale dimineții.

- Ilie Nastase a avut o noapte grea! Vineri, in jurul orei 4:00 dimineața, fostul mare tenismen a fost prins baut la volan. El a fost oprit de polițiști pe Șoseaua Nordului. Potrivit oamenilor legii, Nastase nu a vrut sa ii fie recoltate probe biologice. Pentru ca a devenit recalcitrant cu oamenii legii,…

- Rivala lui Brigitte Nastase vorbeste despre presupusa relatia cu celebrul tenismen. Dupa ce inca sotia lui a tunat si a fulgerat la adresa tinerei, Denisa Dumitraș s-a hotarat sa spuna partea sa de adevar. Asta dupa ce, acuza ea, a fost amenintata de sotia furioasa si dupa ce si-a pierdut locul de munca.

- Incurcate sunt caile dragostei. Dupa ce s-au despartit, s-au impacat, s-au despartit iar si iar s-au impacat, Brigitte Nastase si Ilie Nastase au facut pace chiar in Saptamana Mare, Pastele nepetrecandu-l insa impreuna.

- Mijlocașul Olimpiu Moruțan a vorbit in premiera dupa ce a fost eliminat in meciul Romania U19 - Ucraina U19, 1-2, decisiv pentru calificarea la EURO 2019. Moruțan a jucat 90 de minute in meciul Concordia Chiajna - FC Botoșani, 0-0, și a facut capitanul moldovenilor. La final, jucatorul de 19 ani a vorbit…