Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) a anuntat ca un tribunal independent a suspendat-o pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep pentru o perioada de patru ani, ca urmare a unor incalcari ale Programului Anti-Doping in Tenis (TADP).

- Simona Halep anunța marți seara ca respinge decizia de suspendare de patru ani din tenis anunțata azi de Agentia Internationala pentru Integritate in Tenis (ITIA) și a contestat-o conform prevederilor legale.„Astazi, un tribunal din cadrul ITIA a anunțat o decizie provizorie in cazul meu. Ultimul an…

- Simona Halep a fost suspendata 4 ani pentru dopaj Au trecut deja mai bine de doua luni de la audierea Simonei Halep in procesul prin care este acuzata de dopaj. La finele lunii iunie, tenismena a ajuns la tribunalul independent Sports Resolutions, unde și-a prezentat pledoaria in fața comisiei. Verdictul…

- Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) a anuntat ca un tribunal independent a suspendat-o pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep pentru o perioada de patru ani, ca urmare a unor incalcari ale Programului Anti-Doping in Tenis (TADP). Halep a fost suspendata provizoriu din octombrie…

- Simona Halep a fost suspendata din tenis pentru o perioada de 4 ani.Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA) poate confirma ca un tribunal independent a suspendat-o pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep pentru o perioada de patru ani, ca urmare a unor incalcari ale Programului antidoping…

- Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani in cazul de dopaj. Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) a facut anunțul. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS. ITIA confirma ca un tribunal independent a suspendat-o pe Simona Halep…

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase (76 de ani) a vorbit despre situația Simonei Halep (31 de ani, numarul 50 WTA), jucatoare care a fost audiata zilele trecute la Londra de catre cei de la Sports Resolutions, un for care se ocupa de soluționarea litigiilor in sport. Halep a fost suspendata in toamna…

- Ilie Nastase (76 de ani), primul #1 din istoria ATP, a lansat acuzații serioase in direcția celor de la ITF, instituție despre care spune ca tergiverseaza cu buna știința judecarea cazului de dopaj in care e implicata Simona Halep. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala…