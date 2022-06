Stiri pe aceeasi tema

- Scandal de proporții in showbiz-ul romanesc! Bianca Pop și fostul ei iubit sunt la cuțite, asta dupa ce Florin Rusu a marturisit ca fosta ispita de la Insula Iubirii i-a stricat doua evenimente muzicale. Florin Rusu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca Bianca Pop a fost cea care l-a injurat…

- Povestea de dragoste dintre Florin Rusu și Bianca Pop a ajuns la sfarșit. Fosta ispita de de la Insula Iubirii, cat și artistul, au decis sa mearga pe drumuri separate. Iata care este, de fapt, motivul, dar și declarațiile facut in exclusivitate la Antena Stars de catre cantareț!

- Fața de recentele alegații prezentate in mass-media și in dezbateri parlamentare, RCS & RDS respinge toate acuzațiile despre pretinse acțiuni ilicite in conduita de afaceri și precizeaza urmatoarele:

- Finala Eurovision de anul acesta este umbrita de scandalul din jurul voturilor acordate de Azerbaidjan, Georgia, Muntenegru, Polonia, Romania și San Marino. Acuzațiile EBU au mers pana acolo, incat astazi Romania este acuzata, inclusiv de calificare in seminfinala prin frauda. Ca urmare a acuzațiilor…

- Ies noi detalii la iveala in cazul Claudiei Shik și al lui Florin Rusu! Dupa ce artista a venit cu o serie de acuzații dure la adresa lui și a marturisit ca este amenințata de el, barbatul a intervenit la Acces Direct pentru a se apara și a-și justifica faptele. Mai mult decat atat, susține ca nu exista…

- Claudia Shik și Florin Rusu, fostul ei iubit, sunt intr-un nou conflict. Cei doi și-au pus punct relației de iubire care a fost intre ei, insa se pare ca barbatul nu ar fi acceptat aceasta decizie, astfel ca a trecut la amenințari și numeroase șantaje. Artista a scos imediat ordin de restricție impotriva…

- Ministerul Afacerilor Interne condamna "orice act de intimidare a jurnalistilor" si isi exprima sustinerea pentru independenta acestora. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Curtea de Apel Ploiesti a dispus, miercuri 23 martie, arestarea in vederea predarii autoritatilor judiciare din Franta in cazul a cinci barbati din Prahova, retinuti in urma unei ample anchete in care au fost implicati politisti francezi, spanioli si romani.