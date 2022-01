Stiri pe aceeasi tema

- România este în continuare fara selecționer, variantele Gica Hagi, Razvan Lucescu și Dan Petrescu cazând una câte una. FRF a purtat discuții recent cu Ladislau Boloni, iar dupa zile de tacere tehnicianul a oferit o prima declarație.Aflat la Târgu-Mureș, Boloni a stat…

- Edi Iordanescu a lamurit, marți, situația legata de o eventuala oferta de a prelua funcția de selecționer al României. Fost campion al României cu CFR Cluj, antrenorul a precizat ca îl intereseaza lucrurile concrete: "ca sunt pe o lista într-un sertar, ma intereseaza mai…

- Adrian Mutu e favoritul Federației pentru inlocuirea lui Radoi. Oficialii FRF cred ca „Briliantul” ar rezista mai ușor sub presiune decat rezista Edi Iordanescu, al doilea tehnician pe care l-au luat in calcule. Federația a mai programat inainte de Craciun o ședința a Comisiei Tehnice, in incercarea…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a implementat un proiect european prin care a oferit cursuri gratuite conducatorilor auto profesionisti angajati de firmele de transport rutier de marfuri eligibile. Potrivit unui comunicat al UNTRR proiectul european” TRANS-FORM – Imbunatatirea…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au decis sa mute pentru sambata-duminica weekend-ul lor care pana acum era vineri-sambata si sa instaureze o saptamana de lucru de patru zile si jumatate, potrivit WAM. In afara celor doua zile libere de sambata si duminica, locuitorii EAU vor avea o jumatate de zi suplimentara…

- Romania nu a avut un parcurs bun in grupa de calificare pentru Cupa Mondiala, drept urmare, Mirel Radoi a parasit selectionata de seniori. Federatia are deja lista din care sa aleaga numele viitorului antrenor.

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, joi seara, in conferinta de presa de la finalul partidei cu Islanda, scor 0-0, din preliminariile CM 2022, ca sunt 51% sanse sa nu mai antreneze echipa naționala. “Spun acum ca sunt 51% sanse sa nu mai continui la nationala.…