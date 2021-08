Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu, prima reacție despre venirea la FCSB. Antrenorul de 43 de ani este in negocieri cu Gigi Becali pentru a-l inlocui pe Dinu Todoran pe banca vicecampioanei. Patronul roș-albaștrilor declara, ieri, ca lucrurile sunt aproape rezolvate. Edi Iordanescu s-ar intoarce la FCSB dupa aproape un…

- Larisa Iordache (26 de ani) a scris un mesaj, marti, dupa retragerea din finala la barna, de la Joucurile Olimpice. Gimnasta a acuzat dureri la glezna. ”Nu vom intelege niciodata de ce drumul pe care ni-l alegem este atat de dur cu noi in unele momente, cand ai nevoie sa te lase sa mergi linistit spre…

- Jucatorul albanez Elseid Hysaj a fost atacat de o parte a suporterilor echipei Lazio, dupa ce a interpretat celebrul imn antifascist din perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial, Bella Ciao, informeaza presa italiana. Week-end-ul trecut, internationalul albanez a fost supus ritualului traditional…

- Dinamo a primit verdictul din partea Tribunalului București. Situația financiara a clubului din Ștefan cel Mare a mers din rau in mai rau. Eforturile fanilor reuniți in programul DDB au menținut echipa pe linia de plutire, in acest sezon, dar nimic mai mult. Povara datoriilor a fost mult prea mare pentru…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Edward Iordanescu, si-a anuntat oficial plecarea de la campioana Romaniei. "Contractul meu cu CFR se termina oficial in cateva zile si doresc sa multumesc din suflet echipei, baietii au fost speciali si ma bucur ca am reusit aceasta performanta extraordinara impreuna.…

- Supercomputerul bulgarilor va contribui la imbunatațirea cercetarii științifice europene și va stimula inovația, oferind acces unei game largi de utilizatori din comunitatea de cercetare științifica, din industrie și sectorul public la infrastructura și serviciile HPC de ultima generație. Acesta va…

- Glovo a semnat un acord cu Delivery Hero, care detine Foodpanda, pentru achizitia operatiunilor companiei in din Romania, Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Muntenegru si Serbia. Costul tranzacției e 170 de milioane de euro. Tranzactia va permite Delivery Hero sa-si optimizeze amprenta operationala…