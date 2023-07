David Popovici a declarat, marti, ca nu este suparat dupa ce a ocupat locul 4 la 200 metri liber, la Campionatul Mondial de Natatie. El a spus ca a dat tot ce a putut la proba la care era detinatorul titlului. ”Nimanui nu-i place sa piarda. Nu o sa mint. Nu sunt necajit, suparat, sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost foarte bune, dar pur si simplu nu am mai putut. Adica am dat cat am putut. Se intampla. Imediat cum am ajuns in capat am corelat aceasta senzatie cu cat am reusit sa ne pregatim si cum am reusit sa ne pregatim. Acesta este sportul. Uneori castigi, uneori iei locul patru”,…