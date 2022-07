Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a castigat duminica seara o alta medalie de aur la Campionatul European de Inot pentru Juniori de la Otopeni. Inotatorul roman s-a clasat primul in proba de 100 m liber, completandu-si colectia de medalii de aur, dupa cea de la 50 m si 200 m liber individual si stafeta 4x100 liber.

- David Popovici a caștigat a cincea sa medalie din cadrul Campionatului European de inot pentru juniori, gazduit de bazinul olimpic din cadrul Complexului Sportiv din Otopeni.David Popovici s-a calificat ieri in finala dupa ce a caștigat cursa din semifinale cu timpul de 48.31, fiind primul inotator…

- David Popovici (17 ani) a obținut o noua medalie la Campionatul European de inot pentru juniori de la Otopeni, de aceasta data in proba de 4x100 metri liber, in echipa de ștafeta mixta a Romaniei.

- David Popovici a caștigat aurul in proba de 200 de metri liber la Campionatul European de inot pentru juniori, care se defașoara in aceasta saptamana la Otopeni. Ce timp a reușit sa scoata campionul mondial, vedeți in randurile de mai jos. David Popovici a caștigat aurul la proba de 200 de metri liber…

- Inotatorul roman David Popovici a castigat miercuri dupa-amiaza medalia de aur in proba de 200 m liber, in cadrul Campionatului European de Natatie pentru Juniori, desfasurat in noul bazin de la Otopeni. El a parcurs cele 4 lungimi de bazin in 1,45.45 minute.

- Campionatele Europene de Juniori de la Otopeni au inceput, iar David Popovici a avut o performanța spectaculoasa marți dimineața, in calificarile probei de 200 de metri liber. David Popovici s-a calificat in semifinale obținand un timp cu o secunda mai bun fața de urmatorul clasat.