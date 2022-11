Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu nu a uitat de cei care il critica nici dupa ce CFR Cluj s-a calificat in „primavara europeana”. Antrenorul a spus din nou ca nu este tratat cu respect, deși reușește sa caștige trofee și bani pentru trupa din Gruia. Campioana Romaniei s-a impus cu 1-0 in duelul cu Ballkani, in ultima partida…

- CFR Cluj a jucat meciul cel mai important al sezonului in cupele europene. In confruntarea cu echipa kosovara Ballkani, echipa lui Dan Petrescu a caștigat cu 1-0 și a obținut calificarea in saisprezecimile Conference League.

- CFR Cluj - Ballkani, meci contand pentru etapa a 6-a a Grupei G din UEFA Conference League, este programat, joi, 3 noiembrie, de la ora 19:45, pe Stadionul „Dr. Constantin Radulescu”, si va fi transmis in direct de Pro Arena.

- CFR Cluj a obținut doar un punct din prima intalnire cu FC Ballkani, iar partida din Gruia nu se anunța a fi una mai ușoara pentru echipa lui Dan Petrescu. Inaintea meciului de joi, Ilir Daja, antrenorul formației din Kosovo, a vorbit despre șansele pe care le are campioana Romaniei la calificarea in…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, lupta sa se califice din nou in primavara europeana, de aceasta data in Conference League, ardelenii duelandu-se cu Ballkani, 1-1 in tur, joi seara, de la ora 19:45, in Gruia. Dupa o saptamana horror, in care a pierdut lamentabil la Sivas, scor 0-3, apoi a fost doborata…

- Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, a vorbit la aterizarea in Romania despre infrangerea cu Sivasspor, scor 0-3. La fel ca Dan Petrescu, Balaj a laudat-o pe Ballkani, urmatoarea adversara a clujenilor in grupe. Joi, de la 19:45, CFR joaca meciul decisiv pentru calificarea. In cazul unei victorii,…

- CFR Cluj a mers in Turcia sa-și ia revanșa in fața lui Sivasspor, care se impusese cu 1-0 in Gruia, insa campioana Romaniei a pierdut la scor de neprezentare, 0-3. Totuși, echipa lui Dan Petrescu pastreaza șanse

- CFR Cluj a remizat cu Ballkani, scor 1-1, in prima runda a grupei G din Conference League. Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul campioanei Romaniei, este mulțumit cu remiza scoasa in prelungiri. Dan Petrescu, dupa Ballkani - CFR Cluj 1-1 „Ei au avut posesia mai mult, au ținut de minge, au pasat, dar…